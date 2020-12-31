Трамп устроит супер вечеринку на Новый год

Трамп планирует устроить традиционную гала-встречу. Фото: АР

Президент США Дональд Трамп 31 декабря планирует провести масштабное новогоднее мероприятие.

"Несмотря на страшную пандемию коронавируса, которая унесла жизни 349 000 американцев, президент Трамп планирует устроить традиционную гала-встречу на своем курорте Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич, штат Флорида", - пишет американское издание The Hill.

На вечеринку пригласили не менее 500 гостей. Билеты на это событие стоят около тысячи долларов.

Пока нет информации, потребуется ли от участников мероприятия строгое соблюдение карантинных правил в связи с пандемией.

Сам президент Трамп и его жена переболели COVID-19 в октябре.

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В мире зарегистрировано более 82,53 млн заболевших с начала пандемии. В первую пятерку стран, где выявлено больше всего больных, входят США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.