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среда, 25 сентября 2019 19:10

Трамп требует извинений после обнародования разговора с Зеленским

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Трамп требует извинений после обнародования разговора с Зеленским
Дональд Трамп считает, шо оппоненты должны извиниться перед ним. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппоненты должны попросить у него прощения после обнародования стенограммы разговора с президентом Украины.

Глава Белого Дома подчеркивает, что разговор был "идеальным". Об этом Трамп написал в Twitter.

"Будут ли демократы просить прощения после того, как увидят, что было сказано по телефону с президентом Украины? Им следует это сделать, идеальный разговор - мы их удивим!" - отметил он.

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На прошлой неделе стало известно о расследовании по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа. Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которой будут предшествовать расследование в комитетах нижней палаты Конгресса.

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