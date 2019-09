Трамп требует извинений после обнародования разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппоненты должны попросить у него прощения после обнародования стенограммы разговора с президентом Украины.

Глава Белого Дома подчеркивает, что разговор был "идеальным". Об этом Трамп написал в Twitter.

"Будут ли демократы просить прощения после того, как увидят, что было сказано по телефону с президентом Украины? Им следует это сделать, идеальный разговор - мы их удивим!" - отметил он.

Will the Democrats apologize after seeing what was said on the call with the Ukrainian President? They should, a perfect call - got them by surprise!