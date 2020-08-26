Трамп стал официальным кандидатом на выборы в США от Республиканской партии

Трамп официальный кандидат на выборах. Фото: Reuters

Республиканская партия официально поддержала переизбрание президента Дональда Трампа в первый из четырех дней сокращенного съезда.

Трамп формально получил голоса, которые потребуются ему для повторного выдвижения партии в Шарлотте, штат Северная Каролина, где члены партии встречаются на фоне пандемии коронавируса, пишет Reuters.

Трамп получил необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов республиканского съезда.

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77-летний Байден опережает 74-летнего Трампа в опросах общественного мнения в преддверии выборов 3 ноября.