Трамп стал номинантом Нобелевской премии мира

Тибринг-Джедде также похвалил Трампа за вывод большого количества войск с Ближнего Востока. Фото: pixabay

На Нобелевскую премию мира 2021 года номинировали президента США Дональда Трампа.

Официальное прошение в Нобелевский комитет направил представитель норвежского парламента Тайбринг-Джедде, сообщает Fox News.

"Я думаю, что он сделал больше, пытаясь установить мир между народами, чем большинство других номинантов на премию мира", - заявил он.

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Тибринг-Джедде также похвалил Трампа за вывод большого количества войск с Ближнего Востока.

"Действительно, Трамп прервал 39-летнюю серию американских президентов, которие или начинают войну, или втягивают Соединенные Штаты в международный вооруженный конфликт. Последним президентом, который этого не сделал, был лауреат премии мира Джимми Картер", - написал он.

Победителя Нобелевской премии мира выберут из пяти человек. Их имена станут известны не раньше октября следующего года.

Нобелевская премия мира - одна из шести Нобелевских премий, была завещана шведским индустриалистом и изобретателем Альфредом Нобелем. Согласно воле Нобеля, Премия Мира должна присуждаться тому, кто: "... сделает самый большой, или лучший вклад в дружеские отношения между нациями; в отмены или сокращения армий, проблемы и в проведении, или агитацию мирных съездов" .