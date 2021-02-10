Трамп сорвался на крик в разговоре с адвокатом, который защищал его на заседании по импичменту

45-й президент США Дональд Трамп недоволен выступлениями своих адвокатов защиты, которые выступили на начальном этапе процесса по импичменту в Сенате США.
Подробностями поделилось CNN.
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По словам журналистов телеканала, Трампа особенно разозлила работа адвоката Брюса Кастора. Экс-президент в разговоре с ним перешел на крик.
Кастор выступил с часовой речью и изложил некоторые аргументы защиты.
По мнению источников СМИ, республиканцы считали изложенные адвокатом Трампа аргументы запутанными и непонятными.
Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту экс-президента Дональда Трампа.
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