Трамп сорвался на крик в разговоре с адвокатом, который защищал его на заседании по импичменту

Трамп разозлился на своего адвоката. Фото: Reuters

45-й президент США Дональд Трамп недоволен выступлениями своих адвокатов защиты, которые выступили на начальном этапе процесса по импичменту в Сенате США.

Подробностями поделилось CNN.

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По словам журналистов телеканала, Трампа особенно разозлила работа адвоката Брюса Кастора. Экс-президент в разговоре с ним перешел на крик.

Кастор выступил с часовой речью и изложил некоторые аргументы защиты.

По мнению источников СМИ, республиканцы считали изложенные адвокатом Трампа аргументы запутанными и непонятными.

Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту экс-президента Дональда Трампа.