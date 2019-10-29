Трамп сообщил о ликвидации "правой руки" главаря ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидировали первого заместителя убитого главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

"Только подтвердили, что первый заместитель Абу Бакра аль-Багдади был ликвидирован американскими войсками. Скорее всего, занял бы его место - теперь он тоже мертв!", - написал Трамп в Twitter.

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В понедельник, 28 октября, сирийские курдские силы заявили о ликвидации преемника лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Курдские силы заявили, что после операции США, они сделали еще одно нападение на боевиков ИГИЛ. Так ликвидировали преемника Абдулла Кардаш, также известного, как Хаджи Абдула аль-Афар.

Аль-Багдади назначил его своим преемником еще в августе.

Возглавить ИГИЛ теперь могут Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси.