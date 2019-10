Трамп сообщил о ликвидации "правой руки" главаря ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидировали первого заместителя убитого главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

"Только подтвердили, что первый заместитель Абу Бакра аль-Багдади был ликвидирован американскими войсками. Скорее всего, занял бы его место - теперь он тоже мертв!", - написал Трамп в Twitter.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi's number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!