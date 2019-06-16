Трамп решил напугать американцев перед выборами президента

Трамп дал неутешительный прогноз, в случае своего проигрыша на выборах президента. Фото: Радио Свобода

Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на второй срок в 2020 году, то в США произойдет крах рынка.

"Экономика Трампа бьет рекорды и имеет долгие перспективы развития... Однако, если кто-то, кроме меня, возьмет верх в 2020 году (я очень хорошо знаю конкуренцию), произойдет крах рынка, подобного которому раньше не видели! Сохраните Америку великой" — написал он в Twitter.

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 червня 2019 р. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расследование сговора Трампа с Кремлем завершилось

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего вице-президента Джо Байдена "неудачником" и "дурачком". Заявление прозвучало в штате Айова, когда там присутствовали оба политика. Байден резко ответил на слова Трампа. "Если Трамп выигрывает второй срок, он навсегда и принципиально изменит характер этой нации", - сказал бывший вице-президент. Влиятельные демократы-законодатели США заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Так в Демократической партии США отреагировали на выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который подбил итоги работы следствия относительно вмешательства РФ и объявил о своей отставке.