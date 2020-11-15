Трамп признал победу Байдена

Дональд Трамп впервые признал, что Джо Байдена выбрали следующим президентом США. Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп признал победу своего конкурента-демократа Джо Байдена.

При этом отметил, что тот "победил, потому что выборы были сфальсифицированы". Об этом Трамп написал в Twitter.

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"Он (Джо Байден - Gazeta.ua) победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдатели за голосованием и подсчетом голосов не были допущены. Голоса подсчитывала частная компания Radical Left, Dominion, с плохой репутацией и оборудованием, которое даже не могло претендовать на Техас (в котором я победил с отрывом!), фейковые и молчаливые медиа и многое другое", - написал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов оставить свой пост при условии, что "каждый законный голос будет засчитан и каждый незаконный голос - исключен" из результатов выборов.