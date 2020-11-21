Трамп прервал участие в саммите G20 ради партии в гольф

В отсутствие республиканца состоялась конференция по пандемии коронавируса, в которой участвовали все мировые лидеры. Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп прервал участие в саммите G20, который проходит в онлайн-формате, для партии в гольф.

Американский лидер присутствовал в начале видеоконференции, которую модерирует Саудовская Аравия, находясь в ситуационной комнате Белого дома. За 13 минут после начала саммита он начал преподавать твиты, посвященные попыткам отменить результаты президентских выборов, а за 2:00 отбыл в гольф-клуб. Об этом сообщает CNN.

В отсутствие республиканца состоялась конференция по пандемии коронавируса, в которой участвовали все мировые лидеры.

CNN отмечает, что международное влияние Трампа снизился после того, как он проиграл выборы президента США. Большинство лидеров G20 уже поздравили его конкурента Джо Байдена с победой.

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21 ноября открылся 15-й ежегодный саммит G20, который из-за пандемии коронавируса Covid-19 происходит в онлайн-формате. Саммит проводится под лозунгом "Реализация возможностей XXI века для всех". Его главная тема - коронавирус и противодействие последствиям пандемии.