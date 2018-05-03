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четверг, 03 мая 2018 15:18

Трамп подкупил порно-актрису после секса - официальное подтверждение

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Трамп подкупил порно-актрису после секса - официальное подтверждение
Президент США Дональд Трамп знал о подкупе порно-актрисы Сторми Дэниелс - СМИ

Президент США Дональд Трамп знал о подкупе порно-актеры Сторми Дэниелс и лично вернул своему адвокату Майклу Коэну $ 130 тыс. Последний потратил собственные средства, чтобы купить молчание о сексе с Трампом.

Об этом заявил помощник президента США по юридическим вопросам Руди Джулиани в эфире телеканала Fox News и в интервью New York Times. Трамп ранее отрицал, что знал о подкупе Сторми. Также опровергал заявление порно-актрисы об их знакомство в 2006 году.

Джулианне отметил, что и Коэн, и Трамп тратили деньги из собственного кармана, а не из фонда предвыборной кампании. Адвокат заплатил Сторми $ 130 тыс. Непосредственно перед президентскими выборами в США 2016 года. Создал подставную юридическое лицо и через нее перевел средства.

Трамп не знал всей специфики, но знал, что Сторми получает деньги, утверждает Джулиани. После окончания кампании новоизбранный президент возвращал адвокату $ 35 тыс. в месяц - в общем заплатил около $ 460 тыс. - $ 470 тыс. Эта сумма включала деньги, выданные порно-актрисе, и компенсацию за "непредвиденные расходы". Об этом Джулиани рассказал The New York Times.

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Джулиани отметил, что он обсуждал с Трампом свое выступление. Президент дал согласие на разглашение информации.

Роман Сторми Дэниелс и Дональда Трампа начался в 2006 (Мелания родила Бэррона) и продолжался несколько месяцев. Она познакомилась с Трампом в июле 2005 года на турнире по гольфу у амекриканського озера Тахо. Трамп пригласил ее на ужин в своем люксе в отеле Lake Tahoe. Встретил ее в пижаме.
"Секс был скучным, будто по учебнику, - призналась Дэниел. -Просто такая поза, которую можно было бы ожидать от кого-то его возраста и она была бы удобной для обоих. Я на самом деле даже не знаю, почему я это сделала, но я помню , когда мы занимались сексом, я чувствовала себя вроде: "пожалуйста, не пытайся заплатить мне потом", - рассказывала женщина журналу In Touch.

В марте Сторми подала иск против президента США Дональда Трампа. Коэн якобы заставил ее подписать фальшивое заявление о том, что она не имела секса с Трампом. Затем это заявление передали в Wall Street Journal. Договоренность не раскрывать "близкие" отношения с Трампом недействительна, утверждала порноактриса. Потому что документ подписала она и адвокат Трампа Майкл Коэн. Сам Трамп никогда не делал этого. Юристы президента США выиграли дело. Сторми прошла проверку на детекторе лжи. Аппарат показал, что женщина не врет - секс между ней и бизнесменом Трампом таки состоялся.

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Дата
03
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