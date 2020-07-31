Трамп передумал переносить выборы в США

Выборы в США переноситься не будут. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает переноса президентских выборов, которые должны пройти в ноябре.

Трамп объяснил, что хотел бы провести выборы в назначенный срок, написал он в Twitter.

Однако при этом Трамп раскритиковал практику голосования по почте.

Он не желает ждать результатов три месяца, чтобы узнать, что все бюллетени исчезли, а выборы ничего не значат, через эту коррумпированную практику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Администрация США поддерживает увеличение помощи Украине - Помпео

Ранее, Дональд Трамп призвал отложить проведение выборов президента. По его мнению, на результаты могут повлиять фальсификации во время голосования по почте.