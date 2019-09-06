Трамп освободит Иран от террористов - Али Реза Резазаде

Автор: Facebook.com / Алі Реза Резазаде

Недавно в Конгрессе США прошла 6-я международная конференция, посвященная демократическому преобразованию Ирана под названием "Иран против войны: следующий шаг — конституционная революция". Мероприятие было организовано Национальным иранским конгрессом (NIC, оппозиционная к иранскому режиму организация, выступающая за его смещение и дальнейшее демократическое преобразование страны).

Торжественным моментом конференции стало то, что одному из её основных участников первому Вице-президенту Национального иранского конгресса Резазаде Али Реза была вручена награда Freedom Defenders Award 2019 - защитников свободы, передаёт "Апостроф".





Награждение провел член Конгресса США, герой и участник военных действий на Ближнем Востоке, приближенный к действующему Президенту Дональду Трампу— Дэн Крэншо. Данная награда свидетельствует об огромном вкладе со стороны Али Реза в достижение мира и перемен на всем Ближнем Востоке, и, в частности, в сфере борьбы с терроризмом и восстановления демократии в Иране.

Среди других участников, спикеров и гостей конференции были Амир Фахравар — Президент Национального иранского конгресса, вышеупомянутый член Конгресса США Дэн Крэншо, Кеннет Кацман — старший аналитик по вопросам Ирака, Ирана и стран Персидского залива Исследовательской службы Конгресса США и Клэр Лопез — в настоящее время частный консультант, вице-президент организации Саммит разведки и профессор Центра контрразведки и исследования вопросов безопасности (США), а также Фредерик Флейц — государственный служащий США, аналитик и комментатор, президент и генеральный директор Центра по вопросам безопасности.

Автор: Facebook.com / Алі Реза Резазаде

Одной из ключевых тем конференции стало обсуждение недавнего обострения отношений между США и Ираном на фоне усиления санкций против этой ближневосточной страны, а также увеличение давления на существующий режим, который является спонсором множества террористических организаций исламских фундаменталистов.

Чтобы избежать войны с Ираном, критики президента Трампа предлагают отменить санкции против режима Хаменеи. Они утверждают, что единственным вариантом для президента Трампа являются война или отмена санкций. Однако, к настоящему времени всем должно быть ясно, что отмена санкций просто приведет к тому, что режим продолжит свою террористическую деятельность в регионе. Президенту доступен третий вариант — поддержать народную конституционную революцию в Иране.

2019 год будет последним годом иранского режима, его сменит новое правительство, у которого будут хорошие отношения с США и Израилем — уверен Вице-президент Иранского национального конгресса, официальной иранской оппозиции Али Реза Резазаде.

Автор: Facebook.com / Алі Реза Резазаде

Следует отметить, что еще в 2015 году, в период президентской кампании в Соединенных Штатах Америки, Али Реза Резазаде заявил, что выборы выиграет кандидат Дональд Трамп, а не Хиллари Клинтон, как многие предполагали. С него тогда некоторые посмеивались, рассказывает Резазаде. И еще тогда он писал у себя на страничке Facebook, что новый Президент Дональд Трамп уделит очень серьезное внимание Ирану, и одной из главных его задач будет смена власти и освобождение народа Ирана от мусульманских фундаменталистов.

Не ошибся Резазаде когда заявил, что Дональд Трамп отменит ядерную сделку с Ираном. За месяц до этого, в апреле прошлого года он написал, что до 20 мая 2018 года США выйдет из соглашения по иранской ядерной программе, и это будет началом войны с этой ближневосточной страной.

"Все, что я говорил, все произошло", — рассказывает Али Реза.