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понедельник, 03 июня 2019 15:47

Трамп оскорбил Меган Маркл и мэра Лондона

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Трамп оскорбил Меган Маркл и мэра Лондона
Трамп оскорбил Меган Маркл и мэра Лондона. Фото: google.com

Стало известно, что Меган Маркл не будет присутствовать на встрече с президентом США Дональдом Трампом, который собирается посетить Великобританию с официальным визитом.

Не секрет, что герцогиня Сассекская не в восторге от Дональда Трампа. Еще в 2016-м будущая жена принца Гарри в интервью The Nightly Show назвала Трампа "жононенависником" и человеком, который разрушает общество изнутри.

Позже в сети появилась аудиозапись интервью президента с изданием The Sun, где Дональд Трамп назвал Меган "неприятной", пишет ТСН.

На слова журналиста о критике политики Трампа герцогиней, лидер Соединенных Штатов ответил, что и не подозревал, какая она "неприятная".

Однако после того, как в сети появилась эта информация, Трамп отказался от своих слов в Twitter.

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"Я никогда не называл Меган Маркл "неприятной". Это были фейковые новости! Смогут CNN, New York Times и другие извиниться? Сомневаюсь!" - написал в соцсети Дональд.

Дональд Трамп назвал "отмороженным неудачником" мэра Лондона Садика Хана, который неоднократно критиковал американского президента в прошлом, сообщает Европейская правда.

"Садик Хан, который, как все считают, плохо выполняет свою работу на посту мэра Лондона, обнаружил глупую неприязнь в связи с визитом президента Соединенных Штатов – безусловно, важнейшего союзника Соединенного Королевства. Он - отмороженный неудачник, который должен сконцентрировать внимание на преступности в Лондоне, а не на мне", - написал Трамп в Twitter.

"Хан очень напоминает мне нашего очень тупого и некомпетентного мэра Нью-Йорка де Блазио, который также ужасно работал... В любом случае, я с нетерпением жду возможности стать большим другом Соединенного Королевства и с нетерпением жду визита", - отметил Трамп, подчеркнув, что его самолет заходит на посадку в лондонском аэропорту.

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что сериал "Чернобыль" от HBO заставил его задуматься о президенте США Дональде Трампе.

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Дата
03
июня

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