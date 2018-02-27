Трамп очень не хочет вводить новые санкции против РФ - экс-посол США

В администрации Трампа есть те, кто выступает за введение новых санкций. Фото: Радио Свобода

Введение новых санкций США против России неизбежно.

Об этом заявил экс-посол США в России Майкл Макфол, пишет Голос Америки.

"Думаю, в конечном итоге новые санкции будут введены. Этот процесс будет идти медленно, поскольку администрация Трампа явно не хочет этого делать", - отметил бывший высокопоставленный американский дипломат.

Однако после официальных обвинений Министерства юстиции США против 13-ти русских и трех организаций во вмешательстве в американские выборы, глава Белого дома находится под серьезным политическим давлением, сказал эксперт.

"После этого обвинительного заключения отсутствие действий будет признаком слабости, и я знаю, что в администрации Трампа есть те, кто выступает за введение новых санкций. Поэтому я ожидаю, что со временем это произойдет", - отметил Майкл Макфол.

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Напомним, ранее США расширили санкционный список против РФ новыми фамилиями. Департамент казначейства обнародовал информацию о том, что под действие ограничений попал заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов. Кроме того, под действие санкций попали представители ОРДЛО и российские компании.