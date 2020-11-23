Трамп обжалует решение суда относительно исхода выборов в Пенсильвании

Пенсильвания была одним из нескольких ключевых штатов, в которых победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Фото: Flickr.com

Команда действующего президента США Дональда Трампа подала апелляцию на решение федерального судьи, который отклонил его иск к избирательной комиссии штата Пенсильвания.

Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter. Ранее он требовал пересмотреть результаты голосования в этом штате.

Пенсильвания была одним из нескольких ключевых штатов, в которых победил кандидат от Демократической партии Джо Байден.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп придумал, как подольше оставаться президентом - СМИ

Иск штаба президента США Дональда Трампа отклонил Окружной суд в штате Пенсильвания. Они просили суд не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, проголосовавших по почте.