Трамп обжалует решение суда относительно исхода выборов в Пенсильвании

Команда действующего президента США Дональда Трампа подала апелляцию на решение федерального судьи, который отклонил его иск к избирательной комиссии штата Пенсильвания.
Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter. Ранее он требовал пересмотреть результаты голосования в этом штате.
Пенсильвания была одним из нескольких ключевых штатов, в которых победил кандидат от Демократической партии Джо Байден.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп придумал, как подольше оставаться президентом - СМИ
Иск штаба президента США Дональда Трампа отклонил Окружной суд в штате Пенсильвания. Они просили суд не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, проголосовавших по почте.
×
Комментарии