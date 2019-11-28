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пятница, 29 ноября 2019 00:07

Трамп неожиданно приехал в Афганистан

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Трамп неожиданно приехал в Афганистан
Трамп приехал в Афганистан. Фото: Корреспондент

Президент США Дональд Трамп в День благодарения неожиданно прибыл в Афганистан, чтобы нанести визит к находящимся там американским военнослужащим.

Это первый визит американского лидера в Афганистан со дня его вступления в должность, сообщает Reuters.

В ходе визита Трамп встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Он надеется, что ему удастся добиться прекращения огня и окончания самой долгой для США войны.

"Талибан хочет сделку. Мы встретимся с ними и скажем, что огонь должен быть прекращен. Они раньше этого не хотели, но сейчас они хотят, я надеюсь. Вероятно, так и будет", – сказал Трамп.

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В 2014 году между Афганистаном и США было подписано двустороннее соглашение, согласно которому часть группировки НАТО останется в стране даже после окончания боевой операции "Несокрушимая Свобода" с тем, чтобы оказать афганской полиции помощь в борьбе с антиправительственными группировками. В стране остаётся около 13 тыс. солдат стран НАТО, из которых 10,8 тыс. человек приходится на американские войска.

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