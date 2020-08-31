"Трамп не способен быть президентом США" - Байден

Байден обвинил Трампа в разжигании ненависти и поощрении насилия в США. Фото: Reuters

Кандидат у президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что нынешний глава государства Дональд Трамп не способен быть президентом. Поскольку за годы его правления общественное напряжение возросло и раскол между различными группами увеличился.

Соответствующее заявление Байден опубликовал на своей официальной странице в связи с ситуацией в Портленде в штате Орегон.

"Насилие, через которое погибли люди минувшей ночью в Портленде, является неприемлемым. Недопустимо стрелять на улицах большого американского города ", - говорится в заявлении Байдена.

По его словам, Трамп виновен в разжигании ненависти и поощрении насилия в США.

"Как полагает Трамп, что произойдет, когда он продолжит раздувать пламя ненависти и раскола в нашем обществе и использовать политику страха, чтобы подстрекать своих сторонников? Он бездумно поощряет насилие ", - сказал Байден.

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В то же время Трамп заявил, что считает применение силы единственным способом остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами. Также он раскритиковал мэра-демократа Портленда Теда Уилера за бездействие во время протестов в его городе.

"Тед Уилер - бездействующий мэр Портленда, демократ, наблюдающий за масштабной гибелью и разрушением своего города. Во время пребывания в должности считает, что эта преступная ситуация должна длиться вечно. Неправильно! " - написал Трамп на своей странице в Twitter.

По данным СМИ, в городе произошли столкновения между сторонниками Трампа и активистами движения Black Lives Matter. В результате стрельбы погиб мужчина. Последние 3 месяца в Портленде каждый вечер проходят акции протеста против расовой несправедливости и жестокого обращения полиции с представителями меньшинств. Масштабные протесты против расового неравенства вспыхнули по всей территории США после того, как в конце мая 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе после применения полицейским удушающего приема.