Трамп не сдается даже несмотря на голосование коллегий выборщиков

Процедуру голосования выборщиков традиционно считают формальностью. Фото: Reuters

Несмотря на то, что 14 декабря в США состоится голосование коллегий выборщиков, Дональд Трамп собирается продолжать оспаривать результаты президентских выборов.

Трамп прокомментировал информацию о том, что Верховный суд США отклонил один из исков его команды по выборам, сообщает Fox News.

"Это еще не конец. Мы продолжим двигаться вперед. У нас есть множество местных судебных дел. Они дают нам очень мало времени. Но ведь мы поймали их, как мошенников, которые вбрасывали бюллетени!", - заявил действующий глава Белого дома.

Официально коллегии выборщиков будут голосовать 14 декабря. После этого результаты выборов в США будут окончательными. Процедуру голосования выборщиков традиционно считают формальностью. Но из-за сопротивления Трампа признать поражение на выборах в 2020 году к ней приковано особое внимание.

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Инаугурация Джозефа Байдена в качестве президента Соединенных Штатов Америки состоится в виртуальном формате. Такой формат выбрали из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал сопредседатель комитета, который будет организовывать инаугурацию 20 января 2021 Джеймс Клайберн.