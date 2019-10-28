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понедельник, 28 октября 2019 19:15

Трамп назвал Зеленского "новым российским президентом"

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Трамп назвал Зеленского &quot;новым российским президентом&quot;
Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского президентом России. Фото: Sputnik

Президент США Дональд Трамп назвал украинского голегу Владимира Зеленского президентом России.

Трамп оговорился во время брифинга на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд в понедельник, 28 октября.

Американский лидер ошибся, когда комментировал ситуацию с якобы давлением на Украину и дело о своем импичменте.

"Теперь они не хотят говорить об обличителе, потому что они не думали, что я опубликую этот разговор. Когда я опубликовал разговор, я опроверг доклад Шиффа (Адам Шифф, глава специального комитета по разведке Палаты представителей США - ред.). Более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него. Ничего вообще", - сказал президент США.

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25 июля президент США Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена.

26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом Трампом и Зеленским.

Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.

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Дата
28
октября

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