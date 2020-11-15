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воскресенье, 15 ноября 2020 09:31

Трамп назвал условие, при котором оставит пост президента

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Трамп назвал условие, при котором оставит пост президента
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что через автоматическую систему подсчета у него отобрали около 3 млн голосов избирателей. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп готов оставить свой пост при условии, что "каждый законный голос будет засчитан и каждый незаконный голос - исключен" из результатов выборов.

Об этом после разговора с главой государства заявил ведущий телеканала Fox News Джеральдо Ривера.

"У меня не сложилось впечатление, что он планирует развалить избранное правительство. Он разочарованный человек, раненый, но все еще силен. Он хочет сделать все возможное, чтобы результат был справедливым", - рассказал Ривера.

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Журналист не сомневается в том, что Трамп будет баллотироваться снова в 2024 году, если его иски о пересчете голосов не изменят результатов нынешних президентских выборов.

3 ноября в США состоялись президентские выборы. По предварительным результатам голосования, победу на выборах одержал Джо Байден. Однако Трамп оспаривает результаты в суде. Говорит, что у него украли почти 3 млн голосов. Это произошло из-за автоматической системы подсчета Dominion.

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Комментарии

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Дата
15
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