Трамп намекнул, что хочет править США вечно. Как и Путин в России

Сенат оправдал президента США Дональда Трампа по делу об импичменте. Фото: wsj.com

Президент США Дональд Трамп намекнул на пожизненном президентстве - до стотысячного года нашей эры.

Соответствующий ролик он выложил в Twitter. На нем американский лидер выступает с трибуны без звука. В это время на экране перечисляются даты четырехлетних сроков будущих президентов: 2020, 2024, 2028 и так далее. При этом счет ускоряется и останавливается на стотысячном году.

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После этого демонстрируется надпись: "Трамп навсегда!". Этот момент сопровождается композицией "В пещере горного короля" из сюиты Эдварда Грига "Пер Гюнт".

Этот же ролик американский лидер опубликовал в июне прошлого года после того, как официально объявил о решении баллотироваться на второй срок и дал старт кампании к выборам 2020 года.

Сенат оправдал президента США Дональда Трампа по делу об импичменте. Президент признан невиновным по обоим пунктам обвинения - как в злоупотреблении властью, так и в препятствовании работе Конгресса.