Трамп может приехать в Украину

Президента США Дональд Трамп может посетить Украину в будущем.
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил об этом 27 июля на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Визиты американских президентов планируются очень заранее. Поэтому планирование чего-то такого - это потребовало бы серьезных усилий. Я бы не стал ничего исключать, конечно, но уже есть приглашение президенту Зеленскому посетить Вашингтон", - отметил он.
Дипломаты США хотели бы, чтобы Трамп в будущем посетил Украину.
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Сейчас США и Украина продолжают подготовку визита президента Украины в США.
Делегация США во главе со специальным представителем Государственного департамента по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район ООС.
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