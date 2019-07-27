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суббота, 27 июля 2019 13:08

Трамп может приехать в Украину

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Трамп может приехать в Украину
В США сейчас готовятся к визиту Зеленского. Фото: "Википедия"

Президента США Дональд Трамп может посетить Украину в будущем.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил об этом 27 июля на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Визиты американских президентов планируются очень заранее. Поэтому планирование чего-то такого - это потребовало бы серьезных усилий. Я бы не стал ничего исключать, конечно, но уже есть приглашение президенту Зеленскому посетить Вашингтон", - отметил он.

Дипломаты США хотели бы, чтобы Трамп в будущем посетил Украину.

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Сейчас США и Украина продолжают подготовку визита президента Украины в США.

Делегация США во главе со специальным представителем Государственного департамента по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район ООС.

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Дата
27
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