Трамп мирно передает власть Байдену

В Белом Доме готовятся к передаче власти. Фото: Reuters

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что действующий президент США Дональд Трамп проведет мирную передачу власти победителю на президентских выборах Джо Байдену.

В действиях Трампа "нет раздражения", Кадлоу сказал в интервью газете The Washington Post.

Он выразил уверенность, что будет мирная передача власти.

По его мнению, президент "просто внимательно следит за тем, чтобы выборы в стране прошли честно и без фальсификаций".

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Напомним, Байден одержал победу на президентских выборах. Коллегия выборщиков США соберется на заседание, чтобы проголосовать за назначение будущего президента.