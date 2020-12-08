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вторник, 08 декабря 2020 03:15

Трамп мирно передает власть Байдену

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Трамп мирно передает власть Байдену
В Белом Доме готовятся к передаче власти. Фото: Reuters

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что действующий президент США Дональд Трамп проведет мирную передачу власти победителю на президентских выборах Джо Байдену.

В действиях Трампа "нет раздражения", Кадлоу сказал в интервью газете The Washington Post.

Он выразил уверенность, что будет мирная передача власти.

По его мнению, президент "просто внимательно следит за тем, чтобы выборы в стране прошли честно и без фальсификаций".

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Напомним, Байден одержал победу на президентских выборах. Коллегия выборщиков США соберется на заседание, чтобы проголосовать за назначение будущего президента.

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