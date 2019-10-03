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четверг, 03 октября 2019 20:00

Трамп готов вести переговоры с КНДР

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Трамп готов вести переговоры с КНДР
США и КНДР проведут переговоры в Швеции. Фото: КП

США проведут переговоры с властями Северной Кореи, которые хотят диалога с американской стороной.

Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида, сообщает "Сегодня".

"Посмотрим. Они хотят говорить, и мы скоро будем с ними разговаривать. Посмотрим, что произойдет", - ответил он на вопрос о будущих американо-северокорейских консультациях, которые, как ожидается, пройдут в Швеции в конце недели.

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Агентство Ренхап сообщило, что делегация КНДР во главе с представителем МИДа Ким Мен Гилем вылетела в четверг из Пекина рейсом в Стокгольм, где должны состояться переговоры с американскими дипломатами.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян. Своей приглашение диктатор КНДР выразил в августовском письме американскому лидеру.

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03
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