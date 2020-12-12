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воскресенье, 13 декабря 2020 00:56

Трамп добивается назначения спецпрокурора по делу Байдена

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Трамп добивается назначения спецпрокурора по делу Байдена

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп инициирует назначение спецпрокурора для расследования по делу о коррупции сына избранного президентом США Джо Байдена - Хантера Байдена.

Республиканец намерен добиваться назначения специального прокурора для расследования фальсификаций на прошедших президентских выборах, а также дела о налоговых махинациях Хантера Байдена, сына Джо Байдена. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам собеседников издания, Трамп поручил искать людей, подходящих на эту должность. Источники утверждают, что официальные лица Белого дома и союзники действующего президента также настаивают на назначении спецпрокурора.

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Хантер Байден, сын будущего президента США Джо Байдена, сообщил, что находится под следствием за якобы налоговые преступления. О деле он узнал 8 декабря. Ее ведут федеральные прокуроры штата Делавэр.

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