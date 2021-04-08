Трамп был для Путина самым удобным президентом США - дипломат

Трамп симпатизировал Путину - дипломат. Фото: Reuters

Дональд Трамп был самым удобным американским президентом для российского лидера Владимира Путина.

"Я думаю, что Трамп симпатизировал мировоззрению Владимира Путина. Трамп верит, что великие державы должны править миром, а остальные люди должны принять свою судьбу в подчинении великим державам", – сказал американский дипломат Дэниел Фрид в интервью изданию "Гордон".

По словам дипломата, Трампа меньше всего заботила Украина и демократия.

Эксперт пояснил, что такая философия международных отношений противоречит американским традициям, согласно которым каждая страна должна решать свою судьбу демократическим путем, а мировая роль Соединенных Штатов состоит в защите этих прав.

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Ранее Фрид допустил, что российский президент Владимир Путин может решиться на вторжение в Украину, но в таком случае начнется "настоящая война" между странами.

Эсперт Atlantic Council Андерс Аслунд считает, что любой формат по урегулированию войны на Донбассе должен включать США, потому что Россия боится Вашингтона после вступления в должность президента Джо Байдена.