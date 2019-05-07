Трагедия в Шереметьево: рассказали о состоянии пострадавшей украинки

Украинка 50-летняя Татьяна Белик, пострадавшей в авиакатастрофе в российском аэропорту "Шереметьево", остается в больнице Москвы. Фото - glavcom.ua

Украинка 50-летняя Татьяна Белик, пострадавшая в авиакатастрофе в российском аэропорту "Шереметьево", остается в больнице Москвы.

У женщины ожоги тела и верхних дыхательных путей, рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Тяжелая пациентка 50 лет с политравмой, с термоингаляционной травмой, то есть с ожогом верхних дыхательных путей, ожоги не более 15 процентов относительно поверхности", - сказала Скворцова, передает ТСН.

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Известно, что Татьяна сидела в 12-м ряду фактически в середине самолета. Те, кто были рядом и далее - в списке погибших. Татьяна выжила чудом, возможно потому, что ее кресло было у прохода и она успела в последний момент покинуть самолет.

5 мая воздушное судно, следовавшее сообщением Москва-Мурманск осуществило аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта "Шереметьево". При посадке произошло возгорание фюзеляжа самолета. На борту находились 78 человек, среди которых 3 несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате катастрофы погиб 41 человек.