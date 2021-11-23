Трагедия на рождественском параде: водитель въехал в людей намеренно

Кадр с места трагедии. Фото: Reuters

Водитель 39-летний Даррелл Эдвард Брукс-младший, въехавший в рождественский парад, сделал это умышленно. Ему предъявлены обвинения в убийстве.

Об этом заявил начальник городской полиции Дэн Томпсон, пишут BBC и Reuters.

"Одинокий субъект намеренно въехал на своем темно-бордовом внедорожнике через баррикады и толпы, которые праздновали на рождественском параде в Вокеше", - сказал Томпсон.

Добавил, что мотивы преступления полиции до сих пор не известны. Однако само нападение не рассматривают как террористический акт.

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Среди пострадавших участников парада есть шесть детей. Их госпитализировали в критическом состоянии.

Подозреваемый имеет криминальное прошлое. В последний раз его освободили из-под стражи 11 ноября по делу, в частности, о домашнем насилии. Бруксу предъявили по меньшей мере пять уголовных обвинений.

Во время воскресной трагедии полиция также получила жалобу на домашние беспорядки с участием Брукса-младшего и ножа, но смогла ответить, поскольку занималась парадом.

В США в городе Вокеша внедорожник въехал в рождественский парад. Трагедия произошла 21 ноября примерно в 17:00. Полиция стреляла по автомобилю, когда он врезался в заграждение. Количество жертв возросло до пяти человек. Возраст погибших от 52 до 81 года. Еще 48 человек получили ранения разной степени тяжести.