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пятница, 18 октября 2019 09:41

Товар сам выбирает покупателя: Бэнкси открыл необычный интернет-магазин
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Фото: https://www.instagram.com/banksy/

Британский уличный художник Бэнкси открыл интернет-магазин Gross Domestic Product. Он необычен тем, что покупатель товара определяется случайно.

"Магазин "Gross Domestic Product" (в переводе - "Внутренний валовой продукт"). В нем продаются картины, товары для дома и разочарование", - написал Бэнкси в Instagram..

Желающие что-то приобрести должны оформить заявку, после чего система случайным образом выберет из списка того, кто сможет купить понравившийся предмет. При этом каждый покупатель может приобрести не более одного товара.

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Бэнкси также придумал интересный способ подтверждения заказа. Вместо автоматизированного публичного теста клиент должен написать короткое эссе на тему "важное искусство?"

Бэнкси - псевдоним анонимного британского художника, который в основном создает на улице, в частности рисует на стенах домов. Своими работами Бэнкси пытается привлечь внимание к проблемам человечества, в частности экологии, политики и социальных проблем. Он также высмеивает общества потребителей, которое зацикленное на покупке хлама.

Даже изображенные на стенах городов работы продаются по несколько сотен тысяч долларов и считаются уникальными. В то же время до сих пор никто не знает ни настоящего имени художника, ни как он выглядит.

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