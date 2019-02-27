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четверг, 28 февраля 2019 11:41

Толстая крыса застряла в отверстии люка: спасатели организовали операцию спасения
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В немецком Бенсхайме организовали спасательную операция для толстой крысы, которая застряла в отверстии канализационного люка
Фото: CEN/Berufstierrettung Rhein Neckar
В немецком Бенсхайме организовали спасательную операция для толстой крысы, которая застряла в отверстии канализационного люка
В немецком Бенсхайме организовали спасательную операция для толстой крысы, которая застряла в отверстии канализационного люка
В немецком Бенсхайме организовали спасательную операция для толстой крысы, которая застряла в отверстии канализационного люка

В немецком Бенсхайме организовали спасательную операция для толстой крысы, которая застряла в отверстии канализационного люка.

Освобождением грызуна занимались 9 спасателей, сообщает metro.co.uk.

Тучную крысу сначала заметили две девочки с отцом. Животное пищало из канализационного отверстия посреди дороги.

"Когда муж шел домой и увидел крысу, то подумал, что она просто сидит на дороге", - рассказывает мать детей Джулиана.

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Семья решила лучше рассмотреть, почему же животное так кричит. Поняв, что оно застряло, попытались вытащить самостоятельно. Мужчина одел кожаные перчатки и постарался аккуратно достать. Крыса стала сильнее пищать и сопротивляться.

Тогда семья позвонила в Профессиональную службу спасения животных Рейн-Неккар.

"Спасатели подняли канализационный люк и я смог извлечь животное вращательными движениями. После освобождения, животное сразу же бросилась назад в канализацию", - говорит Майкл Сер из службы спасения.

По его словам, такое произошло, потому что животное имеет слишком много "зимнего" жира.

От природы кошка Элли имела черную окраску. Белые пятна были только на груди, мордочке и лапках. Первая светлая полоска на черном "шубке" кошки появилась 2 года назад. Заподозрив неладное, хозяйка пушистой отнесла любимицу к ветеринару, где и выяснился диагноз.

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