Толстая крыса застряла в отверстии люка: спасатели организовали операцию спасения

Фото: CEN/Berufstierrettung Rhein Neckar

В немецком Бенсхайме организовали спасательную операция для толстой крысы, которая застряла в отверстии канализационного люка.

Освобождением грызуна занимались 9 спасателей, сообщает metro.co.uk.

Тучную крысу сначала заметили две девочки с отцом. Животное пищало из канализационного отверстия посреди дороги.

"Когда муж шел домой и увидел крысу, то подумал, что она просто сидит на дороге", - рассказывает мать детей Джулиана.

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Семья решила лучше рассмотреть, почему же животное так кричит. Поняв, что оно застряло, попытались вытащить самостоятельно. Мужчина одел кожаные перчатки и постарался аккуратно достать. Крыса стала сильнее пищать и сопротивляться.

Тогда семья позвонила в Профессиональную службу спасения животных Рейн-Неккар.

"Спасатели подняли канализационный люк и я смог извлечь животное вращательными движениями. После освобождения, животное сразу же бросилась назад в канализацию", - говорит Майкл Сер из службы спасения.

По его словам, такое произошло, потому что животное имеет слишком много "зимнего" жира.

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