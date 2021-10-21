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четверг, 21 октября 2021 23:36

Только через "Северный поток-2" - Путин прокомментировал увеличение поставок газа в Европу

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Только через &quot;Северный поток-2&quot; - Путин прокомментировал увеличение поставок газа в Европу
Путин прокомментировал запуск "Северного потока-2". Фото: Лента

Российская Федерация может увеличить поставки газа в Европу только через "Северный поток-2".

Уже завтра немецкий регулятор может предоставить на это разрешение, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщают российские телеканалы.

В случае принятия немецким регулятором разрешения на поставку газа через "Северный поток-2" в Европу, уже послезавтра Россия может начать поставку 17,5 млрд кубометров.

"Возможно ли увеличение поставок газа, вы спрашиваете. Да, возможно. Труба уже заполнена газом", - заявил президент РФ.

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Немецкая сторона поддерживает постоянный контакт с Украиной и Россией в вопросам газоснабжения. Сейчас процесс сертификации продолжается, на это предусмотрено законом 4 месяца. Федеральное агентство по сетям получило документы 8 сентября, то есть это точка отсчета.

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