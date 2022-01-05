Токаев выслушивал мнение Лукашенко о протестах в стране

Токаев провел телефонный разговор с Лукашенко. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым.

Говорили о массовых протестах в Казахстане, сообщает белорусское информагентство БелТА.

"Президент Беларуси сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане", - говорится в сообщении.

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Администрация Лукашенко сообщила, что в постоянном контакте находятся лидеры всех стран Организации договора о коллективной безопасности. В него входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. На фоне массовых протестов правительство Казахстана ушло в отставку. В стране отключили интернет.