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среда, 02 июня 2021 10:35

Тихановскую пригласили выступить в Сенате США

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Тихановскую пригласили выступить в Сенате США
Светлана Тихановская выступила перед сенаторами США. Фото: Reuters

Американские сенаторы Джинн Шахин, Крис Мерфи и Роб Портман пригласили лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую посетить Вашингтон для выступления в Сенате США.

Об этом говорится в Telegram-канале Тихановской.

"Сенаторы пригласили Светлану Тихановскую посетить Вашингтон и выступить в комитете по иностранным делам в сенате США в июне. Также они обсудили возможное участие Тихановской в саммите "Большой семерки". Тихановская подчеркнула важность встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным и предложила подготовить позицию белорусских демократических сил к этой встрече", - говорится в сообщении.

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Оппозиционерка обсудила с сенаторами атаки на белорусские независимые СМИ. Она предложила поддержать службу "Радыё Свабода" и запустить белорусскую редакцию "Голоса Америки".

"Время заявлений истекло, настало время решительных действий. Поэтому США готовы к секторальным санкциям, чтобы остановить беззаконие и произвол режима", - прокомментировал сенатор Портман.

Белорусская оппозиция готовится к новой активной фазе протестов. Тихановская опубликовала совместное заявление с Координационным советом, Народным антикризисным управлением и штабом экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало. В заявлении говорится, что режим белорусского диктатора Александра Лукашенко "на рубеже полной изоляции".

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Дата
02
июня

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