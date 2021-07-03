Тихановская высказалась о праздновании режимом Лукашенко Дня Независимости

Тихановская назвала кощунством празднования в Минске. Фото: Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская осудила празднование режимом Лукашенко Дня освобождения Минска.

"3 июля 1944 года Минск был освобожден от оккупации. Могли ли наши деды в 1944 представить, что через 77 лет Беларусь снова окажется под оккупацией - но уже не чужим государством, а своим?" - сказала она в обращении.

Тихановская заявила, что белорусам нужны национальные праздники.

"Но наши предки боролись за то, чтобы мы могли жить в сильной и процветающей свободной стране. А что мы имеем сейчас? Вокруг разруха, обваливаются мосты, исчезает электричество, уменьшаются зарплаты и тюрьмы для всех несогласных. Увольнения, постоянные проверки, давление на госслужащих, небрежное отношение к пандемии, которую уже успешно преодолевает весь мир, но не наша страна в центре Европы. И оккупанты, которые бьют белорусов, переписывают историю и перекручивают национальные символы. И при этом лицемерно устраивают салюты в честь дня независимости" , - заявила она.

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"Так что же хотят отпраздновать эти люди? Какой День Независимости мы можем отмечать, когда весь этот год происходит торговля нашим суверенитетом? И неужели правда можно поверить, что фейерверки и концерты способны отвлечь нас от кризиса в стране? Белорусский народ не хочет войны, не хочет угроз всем вокруг. Белорусский народ хочет свободы, мира и законности. Уважения, правды и безопасности на своих улицах. Поэтому мы продолжаем готовиться и накапливать силы, регистрироваться в мобилизационном плане "Перамога" и готовить забастовку в "Рабочем движении", - сказала оппозиционерка.

Сегодня в Беларуси отмечают День Республики. 3 июля 1944 года советские войска отбили Минск из-под контроля немецкой армии в ходе Белорусской операции. С 1991 года День Независимости отмечали 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Беларуси. Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля приняли в ходе республиканского референдума 1996 года.