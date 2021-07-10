Тихановская сделала неожиданное заявление о Зеленском

Тихановская встречалась с Зеленским. Фото: Reuters

Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская на неофициальном уровне встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Литву.

Об этом оппозиционерка рассказала в интервью "Сегодня".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тихановская высказалась о праздновании режимом Лукашенко Дня Независимости

"Да, мы на связи с представителями правительства Украины. Я один раз встречалась онлайн с господином Кулебой, позавчера пересекалась с господином Зеленским на мероприятии в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины", - прокомментировала Тихановская.

По ее словам, то, что Украина "присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что украинцы - с белорусским народом".

МИД Литвы предоставило официальный статус представительству лидерки белорусской оппозиции Светланы Тихановской, который работает в Вильнюсе. Представители демократической Беларуси имеют возможность работать и действовать в Литве, пока "демократическая свобода не будет справедливо воплощена в их собственном государстве".