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суббота, 10 апреля 2021 12:31

Тихановская планирует встретиться с Байденом и Зеленским

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Тихановская планирует встретиться с Байденом и Зеленским
Сейчас обсуждают встречи белорусской оппозиционерки с президентами. Фото: Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Такая встреча сейчас обсуждается. Мы всячески способствуем тому, чтобы эта встреча состоялась", - сказала Тихановская во время прямого эфира на своем Youtube-канале.

Также обсуждают ее встречу с президентом США Джо Байденом.

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"Мы с Вашингтоном на связи. Самое большое препятствие планируемой встречи - Covid-19, он вносит коррективы в нашу работу, много международных поездок отменяется или откладывается из-за карантина", - добавила она.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила самопровозглашенному президенту страны Александру Лукашенко переговоры. Она готова провести их непосредственно с ним, а также с его представителями. Для определения предмета обсуждения оппозиция готова начать консультации без предварительных условий, сообщили на сайте Тихановской.

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