Тихановская объявила Международный день солидарности с Беларусью

6 февраля начнется онлайн-конференция солидарности. Фото: Reuters

Лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская объявила 7 февраля Международным днем солидарности с Беларусью.

Политикам и влиятельным лицам предлагается поддержать кампанию в соцсетях с хештегом #standwithbelarus, сообщили в Telegram-канале оппозиционерки.

"Почти полгода белорусы борются за демократию после сфальсифицированных выборов 9 августа. Тихановская призывает диаспоры и всех, кто поддерживает белорусов, 7 февраля проводить акции солидарности с Беларусью с учетом карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

Также 6 февраля начнется онлайн-конференция солидарности, которая будет включать круглые столы по вопросам запуска народных посольств.

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Правление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может закончиться к весне 2021 года.