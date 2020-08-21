Тихановская не будет участвовать в выборах президента Беларуси

Тихановскяа не будет участвовать в выборах президента Беларуси. Фото: Украинская правда

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру в случае назначения новых выборов президента Беларуси.

"Я не планирую сама", – ответила Тихановская на вопрос о том, будут ли она или ее муж Сергей Тихановский выдвигать свои кандидатуры в случае назначения новых президентских выборов в Беларуси, сообщает ТАСС.

На вопрос, "хватит ли с нее политики?" Тихановская улыбнулась и кивнула головой.

"Наша главная цель - добиться честных, прозрачных и открытых выборов", - говорит оппозиционерка.

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Напомним, что Тихановская решила участвовать в выборах после того, как ЦИК отказался зарегистрировать инициативную группу ее мужа — видеоблогера и создателя канала "Страна для жизни" в YouTube.