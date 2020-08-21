Тихановская не будет участвовать в выборах президента Беларуси

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Просмотров: 162
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 252
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 144
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 324
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4635
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Просмотров: 351
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 81
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 90
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 306
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 117
Фото
Все фото
6
3
21
11
6
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
В провинции Хубей, с которой началась пандемия, построят &quot;город для изоляции&quot;
В провинции Хубей, с которой началась пандемия, построят "город для изоляции"
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Видео
Все видео
"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию
"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию
Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих
Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение
"Батька, родина, Беларусь" - репетиция митинга за Лукашенко попала на видео
"Батька, родина, Беларусь" - репетиция митинга за Лукашенко попала на видео
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4635
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1908
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2394
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1557
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1818
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 августа 2020
Просмотров: 72
Не закам'яніти на історичній дорозі
Часи Володимира Великого, доба Володимира Мономаха, режим Сталіна. Історичним періодам заведено давати імена вершителів. Наша незалежність поки що не ...
пятница, 21 августа 2020 23:54

Тихановская не будет участвовать в выборах президента Беларуси

  Комментировать
Тихановская не будет участвовать в выборах президента Беларуси
Тихановскяа не будет участвовать в выборах президента Беларуси. Фото: Украинская правда

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру в случае назначения новых выборов президента Беларуси.

"Я не планирую сама", – ответила Тихановская на вопрос о том, будут ли она или ее муж Сергей Тихановский выдвигать свои кандидатуры в случае назначения новых президентских выборов в Беларуси, сообщает ТАСС.

На вопрос, "хватит ли с нее политики?" Тихановская улыбнулась и кивнула головой.

"Наша главная цель - добиться честных, прозрачных и открытых выборов", - говорит оппозиционерка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тихановская не ответила на вопрос о возможном участии в будущих выборах

Напомним, что Тихановская решила участвовать в выборах после того, как ЦИК отказался зарегистрировать инициативную группу ее мужа — видеоблогера и создателя канала "Страна для жизни" в YouTube.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тихановская не будет участвовать в выборах президента Беларуси». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
12
 1 Просмотров: 70031
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 12087
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
3
 Просмотров: 8541
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
13
 Просмотров: 7876
&quot;Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами&quot; - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
 2 Просмотров: 4635
Мир
Российских журналистов депортируют из Минска
Российских журналистов депортируют из Минска Просмотров: 324
Навального позволили перевезти в Германию
Навального позволили перевезти в Германию Просмотров: 630
Эрдоган заявил, что Турция обнаружила гигантские залежи газа
Эрдоган заявил, что Турция обнаружила гигантские залежи газа Просмотров: 675
Через коронавирус будет беби-бум в мире
Через коронавирус будет беби-бум в мире Просмотров: 477
"Приедут из Украины шахтеры. Их море безработных" - Лукашенко пригрозил страйкующим
"Приедут из Украины шахтеры. Их море безработных" - Лукашенко пригрозил страйкующим 2 Просмотров: 1611
Больше всего комментируют
10
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
9
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
3
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
Голосов: 2500
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua