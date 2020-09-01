Тихановская изменила свою позицию по Крыму

Тихановская еще раз озвучила свою позицию по Крыму. Фото:facebook.com

Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что аннексированый Крым незаконно "отошел к другому государству". Об этом она сказала во время интервью литовскому телеканалу LRT.

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"Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым de jure украинский, а de facto российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы и Крым отошел другому государству в противоречии с этими законами. Но опять же у нас задача стоит - разобраться с ситуацией в Беларуси, то, что волнует наш народ, это новые, честные выборы. Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы не хотели бы, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас", сказала Тихановская.

Ранее экс-кандидат в президенты Беларуси назвала Крым "юридически украинским, но фактически российским". При этом Тихановская отметила, что она как женщина - против войны и переживает, что Украину втянули в такое противостояние.