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четверг, 13 августа 2020 08:17

Тихановская дала показания против членов своего штаба - провластные СМИ

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Тихановская дала показания против членов своего штаба - провластные СМИ
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська якобы дала показания на членов своего штаба. Фото: my.ua

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская якобы дала показания на членов своего штаба.

Об этом сообщил провластный белорусский Telegram-канал Желтые сливы, который ранее первым опубликовал обращение Тихановской, где она в кабинете председателя ЦИК просит белорусов не идти на мирные митинги.

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"Тихановской в КГБ дали прослушать запись, где соратники планировали ее убить! Голоса всех участников разговоров на записях ею идентифицированы. Фамилии ею названы и подтверждены. Готовится возбуждении уголовных дел по статье "Убийство, подготовка убийства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "Тихановская приняла решение уехать из Беларуси самостоятельно".

Видеообращение соперницы Лукашенко Светланы Тихановской было записано еще в Минске, под наблюдением силовиков. Об этом заявила представитель избирательного штаба Виктора Бабарыка Мария Колесникова. По ее словам, Тихановская провела 3 часа за закрытыми дверями с силовиками в помещении Центризбиркома. Она пришла в ЦИК с несколькими коллегами, в том числе Колесникова, чтобы подать жалобу по выборам. Далее Колесникову не пропустили, внутрь пошли только Тихановская и адвокат Максим Знак.

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