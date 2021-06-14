Tesla могут снова продавать за биткоины. Маск назвал условие

После твита Маска стоимость Bitcoin подскочила на 9% и стала $39 тыс. Фото: Reuters

Американский автопроизводитель Tesla снова начнет продавать электрокары за биткоины, если получение этого вида криптовалюты станет экологически чистым.

В будущем Tesla вновь разрешит транзакции с биткоинами, сообщил в Twitter основатель компании Илон Маск. Это произойдет, когда криптовалюта на 50% будет производиться из экологически чистых источников.

Маск опубликовал это сообщение в ответ на публикацию, где приводились утверждения о его возможной причастности к махинациям с криптовалютой. После твита гендира Tesla стоимость биткоина подскочила на 9%.

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После заявления основателя компании Tesla Inc Илона Маска о прекращении продажи автомобилей за криптовалюту курс Bitcoin снизился на 12%. Следом упали курсы и других криптовалют. Маск объяснил свое решение быстрым ростом использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты.