Теряет чувствительность и кашляет. Здоровье Навального ухудшилось

26 февраля Навального этапировали из СИЗО "Матросская Тишина" в колонию во Владимирской области. Фото: Reuters

Здоровье осужденного российского оппозиционера Алексея Навального, который продолжает голодовку в исправительной колонии, ухудшается.

Стремительно теряет чувствительность в руках и кашляет. "Он плохо выглядит и плохо себя чувствует", - рассказала адвокат Ольга Михайлова. По ее словам, сейчас оппозиционер весит "около 80" килограммов, сообщает AFP.

Навальный с ростом 189 сантиметров весил 93 килограмма, когда прибыл в колонию строгого режима в прошлом месяце.

"Его никто лечить не собирается", - добавила Михайлова. Адвокаты и сторонники Навального требуют перевести его в "нормальное" медучреждение, однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что политик не имеет права на любое особое лечение.

Адвокат Навального Вадим Кобзев добавил, что 44-летний оппозиционер за день теряет около килограмма. По его словам, политик сначала чувствовал боль во время ходьбы, а сейчас жалуется также на онемение рук, боли в спине и потерю чувствительности в ногах.

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"Диагноз, который ему озвучили после МРТ - две позвоночные грыжи и протрузия межпозвонкового диска. Позавчера температура была 39, сегодня где-то 37-37,2, но она колеблется. У него была потеря чувствительности ног, теперь еще началась потеря чувствительности рук, при ходьбе он чувствует боль", - сказал защитник в комментарии для "Интерфакс".

Он добавил, что Навальный будет продолжать голодовку, пока к нему не допустят лечащего врача. От предложенного фельдшером колонии лечения он отказывается.

"Фельдшер настаивает на лечении его диклофенаком и никотиновой кислотой. Мы проконсультировались с его врачом, который дал заключение, что это лечение не только не эффективно, но может ухудшить его состояние", - пояснил Кобзев.

26 февраля Навального этапировали из СИЗО "Матросская Тишина" в колонию во Владимирской области.

Исправительная колония №2 - это одна из самых режимных зон, так называемая "красная". Здесь правят не арестанты (как на "черных" зонах), а "администрация, ну и заключенные, которых эта администрация использует, как рабов".