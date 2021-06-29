"Терроризм, преследования, похищения". США не рекомендуют своим гражданам ехать в Россию

США рекомендуют американцам воздержаться от путешествий в Россию. Фото: oilpoint.com.ua

Гражданам США не советуют ехать в Россию. Такие рекомендации продолжил Госдеп США.

"Не путешествуйте в Россию через терроризм, преследования со стороны российских правительственных служащих безопасности, ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в России и произвольное применение местного законодательства.

Пересмотрите также возможность поездок из-за Covid-19 и связанные с этим ограничения ", говорится в сообщении Госдепа.

Также Госдеп предостерегает от поездок на "Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, через терроризм, похищение людей и риск беспорядков".

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Американцам не рекомендуют путешествовать "в Крым из-за оккупации Россией украинской территории и злоупотребления со стороны оккупационных властей".

Ранее МИД России предупредило своих граждан о "высокой опасности" во время их поездок в США и страны, имеющие с Вашингтоном соглашения о выдаче. В ведомстве напомнили, что за прошедшие два года по запросам Вашингтона в различных европейских странах "были схвачены около 20 граждан Российской Федерации, а всего в жернова американского карательного правосудия попали более 60 человек".