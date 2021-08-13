Террористы совершили один из самых кровавых терактов в истории

На месте взрыва террориста-смертника в Кахтании / REUTERS

14 августа 2007-го четыре скоординированных взрывы автомобилей со смертниками в Ираку, в городах езидов Кахтания и аль-Джазира убили 796 человек и ранили по меньшей мере 1562 человека. Это самый смертоносный теракт с использованиям автомобилей в Ираке и третий за смертоносностью в истории, после терактов 11 сентября в США и резни в Кэмп Спайчер в Ираке. Ни одна террористическая группа не взяла ответственность за нападение.

Езиды – народ на севере Ирака, субэтнос курдов. Также воспринимаются как отдельный народ от курдов. Говорят на языке эздики, диалекте курдского языка курманджи. Религия - езидизм, возникшая на основе зороастризма.

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За несколько месяцев до нападения в этом районе нарастала напряженность между езидами и мусульманами-суннитами. Некоторым езидам, проживающим в районе, приходили письма с угрозами, в которых их называли "неверными".

Нападение, возможно, было связано с убийством 17-летней езидской девушки Дуа Халил Асвад, которую езиды забросали камнями до смерти четырьмя месяцами ранее. Считалось, что она хотел перейти в ислам, чтобы жениться. Две недели спустя, после этого, суннитские боевики остановили автобус с езидами, 23 человека вывели и расстреляли.

В регионе Синджара, где живет смешанное население езидов, курдов, туркмен и арабов, на декабрь 2007 года запланировали голосование на референдуме по присоединению местности к Курдистану - курдской автономии в Ираку. Это вызвало враждебность среди соседних арабских общин. Впоследствии, там развернули отряды курдской самообороны, а вокруг езидских поселений вырыли рвы, чтобы предотвратить нападения арабов.

Взрывы произошли около 19:20 14 августа 2007-го, когда четыре скоординированных автомобили со взрывчаткой взорвались в езидских городах Кахтания и аль-Джазира. Во время взрывов взорвалось две тонны взрывчатки, в результате чего были разрушены здания, а целые семьи оказались в ловушке под стенами своих домов и других обломков. Целые кварталы снесло ударной волной. Спасатели вручную копали под разрушенными зданиями в поисках выживших. В больницах не хватало лекарств. Аптеки были опустошены.