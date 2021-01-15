"Террористы и лишние люди в стране" - Лукашенко хочет создать лагерь для протестующих

Лукашенко хочет избавиться от протестующих. Фото: interfax

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует создать лагерь для наиболее активных протестующих.

Об этом сообщила инициатива BYPOL.

Организация обнародовала запись разговора заместителя главы МВД Беларуси Николая Карпенкова, который рассказывает о решении Лукашенко на совещании.

Расшифровку записи предоставило издание Tut.by. Вероятно, что разговор состоялся в октябре 2020 года.

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На записи Карпенков называет протестующих "террористами" и "лишними людьми в стране".

По словам заместителя главы МВД, каждый силовик должен иметь при себе оружие. Также он отметил, что Лукашенко поручил создать базу данных протестующих, кто попадет в нее вторично, должен там остаться.

"Сказано сделать лагерь, ну не для военнопленных, а лагерь для особо острокопытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, значит, по периметру. 2 помещения сделать: топка - этаж, кормить - этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится", - сказал мужчина с голосом похожим на голос Карпенкова.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко точно не знает, сколько еще пробудет у власти.