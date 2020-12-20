Теракт в Вене: задержали еще двух подозреваемых

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Фото: DW

Австрийская полиция задержала двух человек по подозрению в причастности к теракту в Вене, которое было совершено в начале ноября.

Оба подозреваемых задержали в Вене. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные прокуратуры.

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Следы ДНК одного из задержанных, 26-летнего гражданина Австрии, нашли на оружии, с помощью которой было совершено нападение. О личности второго задержанного ничего не сообщается.

2 ноября 20-летний выходец из Северной Македонии Кайт Ф., который имеет также австрийский паспорт, устроил стрельбу в центре Вены. В результате погибли четыре человека, еще 23 получили ранения. Полиция застрелила преступника на месте. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Вскоре после теракта по подозрению в причастности к нему были задержаны 18 человек, 10 были взяты под стражу.