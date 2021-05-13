Теракт в Казани: в России создают списки "подозрительных учеников"

Школа в столице Татарстана Казани, где произошел массовый расстрел / Reuters

После стрельбы в столице Татарстана, Казани, школам Мурманской области России поручили составить списки подозрительных учеников. Они впоследствии оказались в открытом доступе. Среди причин включения в список - участие в протестах за оппозиционера Алексея Навального.

Министерство образования Мурманской области поручило региональным учебным заведениям составить списки подозрительных учеников и выпускников. Фото документа изложил глава региональных штабов Навального Леонид Волков. Об этом пишет Meduza.

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Согласно документу, Минобразования решило создать базу учащихся и выпускников 2018-2020 годов, "склонных к нарушению дисциплины, проявлениям немотивированной агрессии, угроз в отношении учащихся и работников или постоянные конфликты с ними, и те, кто приносил в образовательные учреждения оружие или предметы, похожие на оружие, высказывал суицидальные мысли, а также в отношении которых есть подозрения в возможной подготовке к насильственным преступлениям".

В документе есть ссылка на онлайн-таблицу, в которую следует внести данные. Это онлайн-таблица Microsoft Excel, доступ к которой мог получить любой. Там указаны имена и фамилии, даты рождения, номера учебных заведений и названия классов или учебных групп "подозрительных" учеников из Мурманска и области. Также есть телефоны учеников, ссылки на их страницы в ВК, сведения о родителях и обоснование включения в список. Например, "склонен к мести", "нецензурная брань", "угроза сверстникам", "регулярное употребление энергетических напитков", "участник акции в поддержку Навального", "в группе за Навального", "увлекается огнестрельным оружием", "выступает против российского законодательства".

Самый младший ребенок в таблице учится в первом классе. Вскоре доступ к онлайн-форме закрыли.

11 мая 19-летний Ильназ Галяво устроил стрельбу в школе №175 в Казани, в которой раньше учился. Он использовал ружье Hatsan Escort, которое легально купил за несколько недель до нападения. В результате стрельбы в школе погибли семь детей и двое взрослых, более 20 человек получили ранения. Стрелец сдался полиции и ведет себя или делает вид, что сумасшедший.

После событий в Казани минобразования рекомендовало регионам усилить меры безопасности в школах и детских садах, Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия, а спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсудить запрет на анонимность в интернете.