Теперь только Чебурнет: Россию отключили от глобального Интернета

Россию отключили от Интернета. Фото: Livejournal

В London Internet Exchange (LINX) решили отключить два ведущих российских провайдера от скоростного интернета.

Речь идет о "Мегафоне" и "Ростелекоме", в Twitter выложил соответствующее письмо руководства LINX журналист Reuters Рафаэль Саттер.

"Я подтвердил подлинность этого письма. Одна из крупнейших интернет-бирж в мире заблокировала две ведущие российские телекоммуникационные компании", – написал журналист.

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Провайдеров отключают от точки международного обмена трафиком. Теперь трафик будет идти через Азию, что означает падение скорости и зависимость от Китая.

Чебурнетом называют российский интернет, который власти страны-агрессора пытаются сделать с 2014 года.