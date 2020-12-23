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среда, 23 декабря 2020 10:21

Температура, потеря обоняния и высокое давление: россияне жалуются на российскую вакцину от коронавируса

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Температура, потеря обоняния и высокое давление: россияне жалуются на российскую вакцину от коронавируса
У граждан России появились побочные эффекты после вакцинации. Фото: dw.com

Россияне, которые сделали прививку от коронавируса российской вакциной Sputnik V, жалуются на побочные эффекты в виде повышенной температуры, потери обоняния и высокого давления.

Об этом сообщила "Медуза".

Мужчина Василий рассказал, что сразу после прививки его начало трясти и лихорадить, появилась ломота в ногах и болели глаза. Позже у него то пропадало обоняние, то обострялось.

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Житель Москвы Михаил пожаловался на схожие симптомы. Позже самочувствие пришло в норму.

По словам другого вакцинированного Михаила Обухова, у него резко поднялось давление и так же резко пришло в норму.

Российских врачей заставляют прививаться препаратом от коронавируса Sputnik V, хотя он не прошел все этапы клинических испытаний.

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