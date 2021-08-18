Талибы убили женщину за то, что вышла на улицу без паранджи: шокирующее фото

Боевики "Талибана", которые захватили власть в Афганистане, застрелили женщину за то, что она вышла на улицу без паранджи.

Об этом сообщил Fox News.

Инцидент произошел 17 августа в провинции Тахар на фоне обещаний "Талибана" об уважении прав женщин в рамках закона шариата.

В сети появилось шокирующее фото тела мертвой женщины. Она лежит в луже крови, а рядом с ней плачут родственники.

Автор: foxnews.com Талибы убили женщину за то, что вышла на улицу без паранджи.

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Боевики установили пропускные пункты по всему Кабулу. Они бросаются на всех с кулаками, кто пытается пробраться в аэропорт и покинуть страну.

"Были дети, младенцы, старые женщины, они едва могли ходить. Более 10 тысяч человек бежали в аэропорт. Талибы избивали людей, а люди прыгали через заборы, чтобы убежать", - прокомментировал бывший подрядчик афганского Государственного департамента.

Талибы, захватившие власть в Афганистане, дали первую пресс-конференцию. Они призвали афганцев не убегать из страны и заверили, что не хотят отомстить оппонентам. А также пообещали права женщинам. "Талибан" руководил Афганистаном с 1996-го по 2001 год. Тогда установили режим шариата с публичными массовыми казнями, запретами на кино, телевидения и все западное, а также абсолютным ограничением прав женщин.